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4. kattan düşüp demir korkuluklara saplandı

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 08:03 | Son Güncelleme 30 dakika önce

Ozan URAL /İstanbul,(DHA) ÜMRANİYE'de4. kattan bahçenin demir korkulukları üzerine düşen düşen kişi ağır yaralandı. Olay saat 22:00 sıralarında Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokak üzerindeki4 katlı bir binada meydana geldi.İddiayagöre 4. kat balkonundanhenüz bilinmeyen bir nedenle düşen Murat Yalçınkaya, bahçenin demir korkulukları üzerine düştü. Olayı görenler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bahçe korkulukları boğazına ve bacağınasaplanan Yalçınkaya'yı itfaiye ekipleri demirlerikeserek bulunduğu yerden çıkardı.Ağır yaralanan Yalçınkaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Yalçınkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu yönündeki araştırması devam ediyor.

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