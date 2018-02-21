4 kişinin hayatını kaybettiği kazada firma sahibi tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada işçilerin taşındığı panelvan minibüsün ait olduğu firma sahibi tutuklandı.
Kaza, Gebze Organize Sanayi Bölgesi girişi yan yol üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre temizlik şirketi işçilerinin içinde olduğu A.Y. idaresindeki 41 U 39 29 plakalı panelvan minibüs bir anda kontrolden çıkıp ters yöne geçerek karşı yönden gelen Fatih K. idaresindeki 41 VF 985 hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada 2 kişi kaza anında hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişiden ikisi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili Gebze Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kazada işçilerin taşındığı panelvan minibüsün ait olduğu temizlik firması sahibi Z.Y. gözaltına alındı. Yaşanan kazada kusurlu olduğu değerlendirilen Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan Z.Y.’nin "Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.
Öte yandan, kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisi süren panelvan minibüs sürücüsü A.Y.’nin de adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.
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