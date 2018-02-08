4 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı kazanın yargılaması başladı

Bursa’da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin karıştığı, 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili davada sanıkların yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Taner B., Cemal Gökhan Ç., mağdurlar ve avukatlarıyla yakınları katıldı. Tutuklu sanık otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Ç. duruşmada susma hakkını kullanarak beraatını talep etti.

Diğer tutuklu sanık midibüs sürücüsü Taner B. ise, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek emniyetteki ifadelerini tekrar etti.

Midibüsteki işçilerden mağdur Hakan Ateş, duruşmada alınan ifadesinde, iş yerinden ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra kaza olduğunu belirterek, "İş yorgunluğuyla telefonla oynadığım sırada bir çarpma sesi duydum. Servis aracı sağa ve sola manevralar yaparak sola doğru devrildi" diye konuştu.

"Araç içerisinde ölü ve yaralılar olduğunu gördüm"

Mahkeme başkanının aracın ne kadar süratli gittiğini sorması üzerine Ateş şunları söyledi:

"Araçtan çıktığımda sol kolumdan yaralandığımı, araç içinde ölü ve yaralılar olduğunu gördüm. Kendimi kaybetmişim, kazanın tam olarak neden olduğunu göremedim. Daha önce de diğer şoför, aracı kullandığı zaman başka bir araca makas atma olayı oldu. Ancak o şoför daha yavaş olduğu için aracın kontrolünü sağlayabilmişti, bu defa vurduktan sonra şoför aracı toparlayamadı. Tahmini olarak ne kadar hızlı gittiğimizi hatırlayamıyorum."