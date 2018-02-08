4 kişinin öldüğü 11 kişinin yaralandığı kazanın yargılaması başladı

Bursa’da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin karıştığı, 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili davada sanıkların yargılanmasına başlandı.
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Taner B., Cemal Gökhan Ç., mağdurlar ve avukatlarıyla yakınları katıldı. Tutuklu sanık otomobil sürücüsü Cemal Gökhan Ç. duruşmada susma hakkını kullanarak beraatını talep etti.
Diğer tutuklu sanık midibüs sürücüsü Taner B. ise, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek emniyetteki ifadelerini tekrar etti.
Midibüsteki işçilerden mağdur Hakan Ateş, duruşmada alınan ifadesinde, iş yerinden ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra kaza olduğunu belirterek, "İş yorgunluğuyla telefonla oynadığım sırada bir çarpma sesi duydum. Servis aracı sağa ve sola manevralar yaparak sola doğru devrildi" diye konuştu.
"Araç içerisinde ölü ve yaralılar olduğunu gördüm"
Mahkeme başkanının aracın ne kadar süratli gittiğini sorması üzerine Ateş şunları söyledi:
"Araçtan çıktığımda sol kolumdan yaralandığımı, araç içinde ölü ve yaralılar olduğunu gördüm. Kendimi kaybetmişim, kazanın tam olarak neden olduğunu göremedim. Daha önce de diğer şoför, aracı kullandığı zaman başka bir araca makas atma olayı oldu. Ancak o şoför daha yavaş olduğu için aracın kontrolünü sağlayabilmişti, bu defa vurduktan sonra şoför aracı toparlayamadı. Tahmini olarak ne kadar hızlı gittiğimizi hatırlayamıyorum."
"Hızımız normal seyrin biraz üstündeydi"
Diğer mağdur Serkan Ardıç ise, daha önce çalıştıkları servis firmasını, araçlarının hızlı gittiğine dair uyardıklarını belirterek, "Ancak hala servisler hızlı gidiyordu. Hatta olaydan bir gün önce servislerin hızlı gittiğine dair bir başka araçla münakaşa yaşandığında Taner ağabeyi şakayla karışık uyarmıştık. Kaza günü hız konusunda uyarımız olmamıştı ama hızımız normal seyrin biraz üstündeydi" şeklinde konuştu.
Diğer mağdur Ali Üstüntepe de servis araçlarının en sol şeritte seyrettiğini vurgulayarak şunları dile getirdi:
"Hızımız biraz yüksekti, ben şoförün hemen arkasında oturuyordum kazayı net şekilde gördüm. İlk vurma anında, bir fren sesiyle çarpma sesi geldi. Sonra bizim servisimiz en sağ şeride doğru kayarak ilerlemeye başladı. Çarpmayla birlikte şoförümüz kontrolünü kaybetti, en sağda beyaz bir araca arkadan çok kötü vurduk. O çarpmadan sonra ise tekrar sol şeride, bariyerlere doğru yöneldi aracımız. Bariyere çarpıp sola devrildik ve o şekilde sürüklendik. Ardından aracın şoför camından çıktık birkaç kişiyle, aracın altında kalan arkadaşlarımı gördüm, yardım etmek istedim ama çimenlerde yığılmışım, şikayetçiyim."
Kazada hayatını kaybeden Hakan Şibay’ın eşi Mehtap Şibay ise, kocasının kazada öldüğünü sabah öğrendiklerini, servisin bu kadar hızlı olmasından dolayı eşini kaybettiğini düşündüğünü söyledi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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