4 kişinin öldüğü kazada işcileri taşıyan sürücü tahliye edildi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazanın ardından tutuklanan ve haklarında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sürücüler Taner Bulut (41) ve Cemal Gökhan Çalışkan'ın (28) yargılanmalarına devam edildi. Otomobil sürücüsü Çalışkan, ifadesinde kazada kız arkadaşı Neslihan Namlucuoğlu'nun öldüğünü belirterek, "Hakim Bey, ben suçlu olduğuma inanmıyorum" dedi. Mahkeme, midibüs sürücüsü Bulut'un tahliyesine, Çalışkan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaza, geçen aralık ayında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Cemal Gökhan Çalışkan yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, aynı yöne giden bir otomobil fabrikasında vardiyadan çıkan işçileri taşıyan Taner Bulut yönetimindeki 16 S 2106 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, Erdoğan Ağtürk yönetimindeki 16 UAU 77 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, midibüsteki işçilerden Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41) ve Güray Kanşıra ile 16 SJT 66 plakalı otomobilde bulunan Neslihan Namlucuoğlu (31) öldü. Gözaltına alınan sürücüler Cemal Gökhan Çalışkan ile Taner Bulut, tutuklandı. Çalışkan ve Bulut hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek’ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Tanher Bulut ifade verdi ve suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini istedi; diğer sanık sürücü Cemal Gökhan Çalışkan ise susma hakkını kullandı. İkinci duruşmada ifade veren Çalışkan, o akşam kazada yaşamını yitiren kız arkadaşı Neslihan Namlucuoğlu ile Mudanya'da yemek yediklerini ve bira içtiğini söyledi. Yemek sonrası otomobili ile Bursa'ya gelirken sol şeridi kullandığını belirten Çalışkan, "Aynadan arkaya baktığımda bir aracın hızla geldiğini fark ettim. Yol vermek için sağ şeride geçmek istediğim sırada arkamdan gelen servis midibüsü bana sürtündü. Direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere vurunca midibüs bu kez bana çarptı. Kazada suçlu olduğuma inanmıyorum" dedi.

Mahkeme, sanık sürücülerden Taner Bulut'un tahliyesine, Cemal Gökhan Çalışkan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.