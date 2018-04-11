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4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu ihbarı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:11 | Son Güncelleme

ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, 3'ü çocuk, 4 kişinin içinde bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İbrahim ÖZTAŞ/SAİMBEYLİ (Adana), (DHA)- ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde, 3'ü çocuk, 4 kişinin içinde bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarı üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Saimbeyli ilçesine bağlı Yardibi köyünde bir kişi, saat 12.30 sıralarında polisi arayıp, içinde 3'ü çocuk, 4 kişinin bulunduğu otomobilin Gökkaya Baraj göletine uçtuğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerin polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, baraj gölü kıyısında 01 Z 1238 plaka takılı olan otomobil tamponu bulundu. Bölgeye çağrılan dalgıçlar, gölette arama başlattı.

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