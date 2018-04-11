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4 kişinin olduğu otomobil baraja uçtu ihbarı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 17:46 | Son Güncelleme

ARACA ULAŞILDI Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı.

ARACA ULAŞILDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde baraj göletine düşen otomobile ulaşıldı. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan 3 dalgıç, yaklaşık 30 metre derinlikte balçığa saplanan otomobilin içinde cesetler olduğunu tespit etti. Ancak, otomobilin derinde olması nedeniyle Adana kent merkezinden büyük vinç istendiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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