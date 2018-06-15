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4 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 19:21 | Son Güncelleme

Sayın Yazıişleri Müdürlerine; Suruç'ta dünkü olayda yaşamını yitirenlerin sayısı ve kimlik bilgilerini, kaynağından yapılan düzeltmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Sayın Yazıişleri Müdürlerine;
Suruç'ta dünkü olayda yaşamını yitirenlerin sayısı ve kimlik bilgilerini, kaynağından yapılan düzeltmelere göre yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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ÖLÜ SAYISI 4'E YÜKSELDİ
Suruç'ta AK Parti grubuna yönelik saldırıda yaralanan ve Gaziantep'te tedavi gören Esvet Şenyaşar (64) doktorların tüm çabasına karşın akşam saatlerinde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Esvet Şenyaşar'ın da ölümüyle, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselmiş oldu.
Öte yandan, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın yaşamını yitirdiği dünkü olayda ölen ve bugün Suruç'ta defnedilen diğer iki kişinin ise Esvet Şenyaşar'ın oğulları Adil Şenyaşar (29) ve Celal Şenyaşar (35) olduğu belirtildi.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Esvet Şenyaşar'ın cenazesinin, otopsinin ardından yakınlarına teslim edileceği, gece veya yarın Suruç'ta toprağa verileceği bildirildi.

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