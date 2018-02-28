4 kişinin öldürüldüğü odunluk kavgasında, 5 şüpheli adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDI
Bolu'nun Seben ilçesinde 4 kişinin ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden Zeki Büyüktopaç, oğulları Onur Büyüktopaç ve Mustafa Büyüktopaç ile dede Hasan Büyüktopaç tutuklandı. Büyükanne Hatice Büyüktopaç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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