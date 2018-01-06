HABER

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 14:45 | Son Güncelleme 8 dakika önce

Konya'nın Ereğli İlçesi'nde bir müteahhitlik bürosunda çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldürüldü, 1 kişi ağır yaralandı. 3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısının, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği öğrenildi.

Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Konya’nın Ereğli İlçesi'nde bulunan bir inşaat ve müteahhitlik ofisinde meydana geldi. İki taraf arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı. Olay anı ofisin karşısında oturan bir kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde pompalı tüfekle iş yerinden çıkması dikkat çekti. Polis çevre de geniş güvenlik önlemi aldı.

BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRÜP TESLİM OLDU

3 kişiyi öldürüp kaçan cinayet zanlısının, bir kişiyi daha öldürüp cesedini boş sulama kanalına attığı ortaya çıktı. Şüphelinin son cinayetten sonra jandarmayı arayarak "Birini daha öldürdüm. Gelin teslim olacağım" dediği ifade edildi.

Hakkari’den Kastamonu’ya izne gelen uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı

Verilen adrese sevk edilen jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi henüz açıklanmayan şüphelinin otomobilinde, 2 pompalı tüfek ile 1 adet de av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA-İHA)

Bir kadın cinayeti daha! Barışma teklifini reddedince kurşun yağdırdı
Ankara'da kıraathanede silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saldırı Konya Ereğli büro

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Eski Donanma Komutanı Nusret Güner’den uyarı: TSK hazırlıklı olmalı

Eski Donanma Komutanı Nusret Güner’den uyarı: TSK hazırlıklı olmalı

Fatih Terim, Patrice Evra'ya onay verdi

Fatih Terim, Patrice Evra'ya onay verdi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Titancı kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

‘Titancı kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

İstanbul'da dün gece yarısında başladı! Yıkım havadan görüntülendi

İstanbul'da dün gece yarısında başladı! Yıkım havadan görüntülendi

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

Yılbaşında kocasını tarım ilacıyla zehirledi

Yılbaşında kocasını tarım ilacıyla zehirledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.