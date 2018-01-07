4 kişiyi öldüren zanlı, Kalaşnikof ile katliam yapacakmış

Atilla ATMACA-Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçes'nde apartmandaki hissesini müteahhitte vermediği için komşuları tarafından baskı gördüğünü öne sürerek toplantıyı basıp 3'ü komşusu olmaküzere 4 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan Cem Küççüktürk (48), adliyeye sevk edildi. Küççüktürk'ün, 3 kişiden önce Savaş Kaynak'a 10 bin TL karşılığında saldırıda kullanmak üzere Kalaşnikof siparişi verdiği kendisine bunun yerine 3 pompalı tüfek vermesi üzerine onu öldürdüğü belirlendi.Ereğli'de Rasim Erel Caddesi'ndeki 4 katlı, 8 daireleri bir binanın 3'üncü katında annesi ile birlikte oturan çiftçi Cem Küççüktürk'ün komşuları, binanın yıkılıp yeniden 7 katlı yapılması için müteahhitler Arda Sezen veortağı Erhan Kabak ile anlaştı. Binadaki bazı evler boşaltılıp, yıkılmaya başlandı. Bu duruma karşı olan Küççüktürk, evine tahliye etmedi. TOPLANTIYI BASIP, 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ,1 KİŞİYİ YARALADI Cem Küççüktürk, dün saat 11.00 sırasındakomşularının, müteahhitlerle binanın yıkılması için toplantı yaptığı Hacımütahir Mahallesi Üçgöz Caddesi'ndeki müteahhitlerin işyerini bastı. Küççüktürk,elindeki pompalı tüfekle, yaklaşık 10 kişinin bulunduğu işyerinde, komşuları Müslüm Gök (53), babası İbrahim Gök (80) ve Şaban Kurtsal (57) ve ağabeyi İsmail Kurtsal'a (65) ateş açtı. Toplantıda bulunan müteahhitler Arda Sezen, Erhan Kabak ile diğer komşuları ve çalışanlar kaçarak kurtuldu. Müslüm Gök ağır yaralanırken, İbrahim Gök ile kardeşler İsmail ve Şaban Kurtsal öldü. Saldırgan Küççüktürk de kaçtı. Kaçma anı ise çevredeki bir kadın tarafından cep telefonuyla kaydedildi. "1 KİŞİ ÖLDÜRDÜM DEYİP TESLİM OLDU"Kaçan Cem Küççüktürk, daha sonra güvenlik güçlerine gidip bir kişiyi daha öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Saldırgan, öldürdüğü çiftçi Savaş Kaynak'ın cesedini Akhüyük Köyü yakınlarındaki boş bir arazide bulunan kuyuya attığını söyledi. Yapılan çalışma sonucu Kaynak'ın cesedi kuyudan çıkarıldı. KALAŞNİKOF İLE KATLİAM YAPACAKMIŞCem Küççüktürk'ün saldırıdan önce öldürdüğü Savaş Kaynak'A 10 bin lira karşılığında sipariş verdiği Kalaşnikof ile yapmayı planladığı ortaya çıktı. Kaynak'ın, Kalaşnikof yerine 3 pompalı tüfek vermesi üzerine aralarında tartışma çıktığı ve tartışmanın sonucu Kaynak'ı, tüfekle öldürüp cesedi kuyuya attığı saptandı.HİSSELERİNİ DEVRETMEK İSTEMEMİŞCem Küççüktürk ifadesinde, apartmandaki hisselerini devretmek istemediği için 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Küççüktürk, ifadesinde, şunları söylediği öne sürüldü:"'Apartmandaki hissemi yeni yapılacak bina için müteahhitte devretmediğimden, diğer hisse devri yapan bina sakinleri bana ve anneme baskı yapıyordu. Herkes evlerini tahliye etti, ben çıkmamıştım. Evi tahliye etmek ve yıktırmak istemedim. Savaş Kaynak'tan Kalaşnikof sipariş etmek istemiştim. Bana 3 tüfek verince, aramızda tartışma çıktı. Ateş ederek öldürdüm, sonra cesedi kuyuya attım. Sonra toplantının yapıldığı müteahhittin işyerine geldim. Orada komşularıma ateş ettim. Müteahhitleri de öldürecektim, onlar kaçıp kurtuldu.''Küççüktürk, yapılan sorgusunun ardından bugün üzerine çelik yelek ve polis şapkası giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Küççüktürk'ün aracında ele geçirilen 3 pompalı tüfek kutuları içinde savcılığa getirildi. Öldürenlerden Savaş Kaynak ile İbrahim Gök, bugün Ulu Camii'de kılınan cenaze namazı ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Şaban Kurtsal ve ağabeyi İsmail Kurtsal'ın cenazeleri de ikindide defnedilecek.