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4 metrelik su kuyusuna düşen ineği AFAD kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 19:05 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da 4 metrelik su kuyusuna düşen ineği, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da 4 metrelik su kuyusuna düşen ineği, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Örtülü köyünde büyükbaş hayvanlarını otlatan Fehmi Yaşar, saat 14.00 sıralarında hayvanlardan birinin eksik olduğunu fark etti. Çevrede hayvanı aramaya başlayan Fehmi Yaşar, ineğin kullanılmayan su kuyusuna düştüğünü gördü. Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yaşar, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla yaklaşık 4 metrelik kuyudaki ineği çıkardı. Fehmi Yaşar, hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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