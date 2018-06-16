4 otomobilin karıştığı kazada 1 ölü, 9 yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Antalya-Denizli Karayolu araç trafiğine kapanınca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu da beklemek zorunda kaldı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Denizli-Antalya Karayolu Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Antalya yönüne giden Servet Demirci (40) yönetimindeki 06 ATH 45 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti ve Süleyman Güzel'in kullandığı 26 DY 681 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Servet Demirci yönetimindeki otomobil, daha sonra Denizli'den Antalya yönüne giden Murat Demirci yönetimindeki 34 NU 1375 plakalı ve Mustafa Güler yönetimindeki 06 JJ 155 plakalı otomobillere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Otomobillerde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada, sürücülerden Servet Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
BAKAN ZEYBEKCİ'NİN KONVOYU DA ARAÇ KUYRUĞUNDA BEKLEDİ
Kaza nedeniyle Antalya-Denizli istikameti araç trafiğine kapandı. Bayram yoğunluğu nedeniyle, karayolunda yaklaşık 10 kilometreye ulaşan araç kuyruğu oluştu. Yolda, Tavas ilçesinden Denizli'ye dönen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konvoyu da beklemek zorunda kaldı.
Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı polisler tarafından kontrollü olarak sağlandı. Bakan Zeybekci'nin konvoyu da olay yerinden geçip Denizli'ye ulaştı.
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