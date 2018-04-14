4 suçtan aranan kadın narkotik polisinden kaçamadı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 4 ayrı suçtan araması bulunan kadını, beraberindeki erkek şahısla birlikte operasyonla yakaladı.

Bursa narkotik polisi, İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği yönünde yapılan ihbar üzere harekete geçti. Aldığı ihbarı değerlendiren ekipler uyuşturucu maddeyi İstanbul’dan Bursa’ya getirecek olan aracı takibe aldı. Aracı Osmangazi ilçesine kadar takip eden ekipler araç seyir halindeyken operasyon için düğmeye bastı. Aracı durdurarak şahısları aşağı indiren ekipler yaptıkları kimlik sorgulamasında araçta bulunan A.G. isimli kadının uyuşturucu da olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığını fark etti. A.G.’yi ve beraberindeki Z.Ç. isimli erkek şahsı gözaltına alan ekipler şahıslara ait araçta da detaylı arama yaptı. Aramaya narkotik köpeği Rona da katıldı.

Rona’nın yardımıyla aracı aramaya başlayan ekipler, köpeğin tepki verdiği bölmeleri özellikle açıp baktı. Açılan gizli bölmelerde 1 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.