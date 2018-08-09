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4 Suriyeli, çalıştıkları inşaatlardan düşerek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 16:48 | Son Güncelleme

ÇORUM'da meydana gelen iki olayda, çalıştıkları inşaatlardan düşen toplam 4 Suriyeli işçi yaralandı.

4 Suriyeli, çalıştıkları inşaatlardan düşerek yaralandı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da meydana gelen iki olayda, çalıştıkları inşaatlardan düşen toplam 4 Suriyeli işçi yaralandı.
İskilip ilçesi Erenler Mahallesi'nde bir inşaattın ikinci katında çalışan Salih Otman Abed (21), Raheem Halfa Ghrepba (22) ve Etheer Ayoob Hameed (37), dış cephe işi yaptıkları sırada iskeledeki tahtanın kayması sonucu düştü. Diğer işçiler, 112 Acil ve polisi arayarak yardım istedi. Yaralanan 3 Suriyeli işçi, ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında işçiler Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
İkinci olay ise Çorum kent merkezi Kale Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Suriyeli işçi Taha Amir Taha (25), dengesini yitirip üçüncü kattan düştü. Yaralanan işçi, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İki olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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