4 yaşındaki Adem'den geriye bu görüntüler kaldı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,(DHA)

SANCAKTEPE'DE bisiklet sürerken kamyonetin altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuk son yolculuğuna uğurlandı. Acılı aile kazada ihmal olduğunu söyleyerek sorumluların cezalandırılmasını istedi. Örde'den geriye ailesiyle çektiği bu video ve fotoğraflar kaldı.

Kaza dün Emek Mahallesi Fatih Caddesi Yaprak Sokak'ta meydana gelmişti. Adem A. isimli sürücü kullandığı kamyonetle sokaktan geri çıkmak isterken bisiklet süren 4 yaşındaki Adem Örde'yi ezmişti. Kamyonetin altında kalan talihsiz çocuk feci şekilde can verdi.

4 yaşındaki Adem için Emek Mahallesi'ndeki Hacı İzzet Dursun Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Örde'nin cenazesi Yenidoğan Mezarlığı'na defnedildi. Kamyonetin sürücüsü Adem A. polis merkezindeki işlemlerin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"İHMAL VAR SORUMLULARIN CEZALANDRILMASINI İSTİYORUM"

Cenazenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Örde'nin babası Sedat Örde, 1 aydır sokakta çalışma olduğunu ve rögar kapaklarının kenarlarında boşluk olduğunu ifade etti. Baba Örde, "Benim çocuğum bisikleti ile gelirken rögar kapağının kenarındaki boşluğa takılarak yere düşüyor. O arada geri geri gelmekte olan kamyon çocuğumu fark edemeyerek çarparak ölümüne neden oldu. Burada ihmal var. Sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi