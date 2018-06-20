4 yaşındaki çocuğun yaralandığı kaza, kamerada

İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, ağabeyinin elini bırakarak yola fırlayan Göktuğ Bozdağ (4), elektrikli triportörün çarpması sonucu yaralandı. Küçük çocuğun yaralanması ve kucaklanarak yerden kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde İznik ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Annesi ve ağabeyi ile birlikte şehir içi yolcu taşıyan minibüsten inen Göktuğ Bozdağ, caddenin karşı tarafına geçmek için beklemeye başladı. İddiaya göre, küçük çocuk, bir ara ağabeyinin elini bırakarak aniden yola çıkıp koştu. Göktuğ, aynı yönden gelen B.D. yönetimindeki, su servisi yapan elektrikli triportörün çarpması sonucu yaralandı. Aracın altında kalan küçük çocuk, çevredekiler tarafından triportörün altından çıkarıldı. Annesinin kucağına aldığı yaralı çocuk, vatandaşların yardımı ile bir kamyonete bindirilip İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Göktuğ , acil servisteki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa'ya sevk edildi.
Küçük çocuğun yaralanması ve kucaklanarak yerden kaldırılması güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
FOTOĞRAFLI
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
Seks bağımlısıydı! Şimdi terapi için kasaba kasaba geziyor!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet
Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimleri için anket açıklaması
Ünlü yarışmacının çıplak görüntüleri internete sızdı
Duş almak isterken küvete sıkıştı!
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum