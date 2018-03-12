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4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını canice öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 09:56 | Son Güncelleme

Ankara’da cezaevinden izinli çıkan bir şahıs, 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını bıçaklayarak öldürdü.

4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde karısını canice öldürdü!

Olay, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sigara kaçakçılığından dolayı Sincan Açık Cezaevinde tutuklu bulunan Feyzi Ç. (26), Cuma günü cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra Çaldıran Mahallesi’nde ikamet eden eşi İlknur Ç.'nin (23) yanına gitti. Cumartesi günü ikili arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

İHA'nın haberine göre çıkan tartışma sonrası Feyzi Ç., 4 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eşini defalarca bıçakladı. Bu anlara şahit olan çocuğunu fark eden Feyzi Ç., kızını alarak bina önünde bulunan otomobiline bıraktı.

Daha sonra bıçakladığı eşinin ölüp ölmediğinden emin olmak için yanına çıkan zanlı, eşini tekrar defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kızını kayınvalidesine teslim eden Feyzi Ç. polisi arayarak teslim oldu. İlknur Ç.'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği apartmanın yöneticisi İbrahim Ülger ise, olayın Cumartesi günü yaşandığını belirtti ve İlknur Ç.’nin o binaya 6 ay önce taşındığını söyledi. Ülger, İlknur Ç.’nin bir çocuğu olduğunu, evde 3-4 kadının yaşadığını kaydederek, “Bu çocuk 3 ay önce cezaevine girdi. İzinli olarak gelmiş buraya. Daha sonra bu olay olmuş. Resmi nikahlı olduklarını duydum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara cinayet bıçaklama

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
karılara verilen hakların geri alınması gerek bir kadın tanımadığı erkek hakkında şikayetçi olsa anında içeri alınıyor böyle adalet olmaz erkekte hınç yapıp intikam alıyor.
@komandodeniz karılar da ne ya? Sen de bu katilin gibi acımasız birisin sanırım.
bu kişiyi tanıyorum çok üzüldüm allah rahmet eylesin
0-0 elinde kaldı 0 sonuca bakılırsa.kazançlı çıkan yok..olan o kadersiz yavrucağa olmuş.ALLAH akıl fikir versin.
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