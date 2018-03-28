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4 yaşındaki Furkan, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trafik ışıklarında bir araçla çarpışan otomobilde bulunan Furkan Tülek (4) yaşamını yitirdi, anne ve babası ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trafik ışıklarında bir araçla çarpışan otomobilde bulunan Furkan Tülek (4) yaşamını yitirdi, anne ve babası ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Mehmet Özlap Bulvarı üzerindeki Evranlı Mezarlığı Kavşağı'nda meydana geldi. Aile yakınlarını ziyaretten evlerine dönmek üzere yola çıkan Süleyman Tülek (35) yönetimindeki 09 F 4343 plakalı otomobil, Ordu Caddesi yönünden gelen Nurlan Cafer (29) yönetimindeki 09 HD 300 plakalı otomobille trafik ışıklarında çarpıştı.

GÜVENLİK KAMERASI KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpışmayla savrulan otomobilin ön koltuğunda, annesi Münevver Tülek'in (32) kucağında uyuyan Furkan Tülek ağır yaralandı. Kazada ayrıca Münevver Tülek, eşi Süleyman Tülek ve diğer aracın sürücüsü Nurlan Cafer de yaralandı. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi sonrası yaralılardan Nurlan Cafer taburcu edildi. Nurlan Cafer'in kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü. Cafer'i gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MOBESE TALEBİ

Öte yandan, mahalle sakinlerinden Mustafa Gültekin, "Kavşakta mobese kamerası bulunmaması nedeniyle burada sık sık kazalar yaşanıyor. Buraya acilen mobese kamerası takılması lazım" dedi. Mahalle sakinlerinin daha önce birkaç kez mobese takılması yönünde imza topladıkları ancak yetkililerin bugüne kadar bu konuda bir çalışma yapmadıkları öğrenildi.

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