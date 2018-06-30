4 yaşındaki Hüseyin, minibüsün altında kalarak öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Banaz ilçesinde aniden yola fırladığı öne sürülen Hüseyin Şafak (4), minibüsün çarpması sonucu öldü.
Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Banaz'a bağlı Ahat Köyü'nde meydana geldi. Mehmet Döner (53) yönetimindeki 64 Y 2079 plakalı minibüs, Banaz yönüne giderken, iddiaya göre, köy çıkışında aniden yola fırlayan Hüseyin Şafak'a çarptı. Ağır yaralanan minik Hüseyin, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü Mehmet Döner'i gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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