4 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden şahsa 12 yıl hapis

Kastamonu’da Ramazan ayında kendilerine iftara gelen komşularının 4 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan sanık, mahkeme heyeti tarafından 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Haziran ayında Ramazan ayında yaşandı. İddialara göre, Kocaeli Gebze’den memleketleri Kastamonu’nun Hanönü ilçesine ziyarete gelen aile, komşularının iftar davetine katıldı. İftarın ardından ailenin 4 yaşındaki kız çocuğu N.Ö. ile evde bulunan 16 yaşındaki F.Y., oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra aile evden ayrılmak isterken kız çocuklarının ortada olmadığını fark etti. Evde ve çevrede yapılan aramalarda F.Y. ile 4 yaşındaki kız çocuğu N.Ö.’nün ahırda oldukları görüldü. Çocuklarının üzerinin soyunuk olduğunu fark eden aile, bunun üzerine şikayette bulundu.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmak üzerine hakkında dava açılan F.Y., karar duruşmasında iddiaları reddederek, çocuğu sevdiğini ve cinsel istismar suçunu işlemediğini söyledi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti ise F.Y.’yi birden fazla küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçunda 8 yıl, hürriyeti yoksun bırakma suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Toplamda 12 yıl hapis cezası alan tutuksuz yargılanan sanık F.Y., aldığı ceza göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan F.Y., sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Cezaevine teslim edildi.