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4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş (2)

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 19:19 | Son Güncelleme

KENDİSİ DE YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜMÜŞ Adıyaman'da, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelenip serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızı 4 yaşındaki Zekiye S.'nin beyin ölümüne yol açan annesi 26 yaşındaki Zeynep A.'nın da anne ve babasının ayrılmasının ardından yerleştirildiği yetiştirme yurdunda büyüdüğü ortaya çıktı.

4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş (2)

KENDİSİ DE YETİŞTİRME YURDUNDA BÜYÜMÜŞ
Adıyaman'da, hastanede gözlem altındayken ağlamasına öfkelenip serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızı 4 yaşındaki Zekiye S.'nin beyin ölümüne yol açan annesi 26 yaşındaki Zeynep A.'nın da anne ve babasının ayrılmasının ardından yerleştirildiği yetiştirme yurdunda büyüdüğü ortaya çıktı. 13 kardeşi olan Zeynep A.'nın, H.S. ile evlendikten sonra 15 kez aile içi şiddetten dolayı kocasından şikayetçi olduğu ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçen yıl eşinden boşandığı belirlendi. Eşinden ayrıldıktan sonra 3 kez tayin istediği ve bir buçuk ay sonra Adıyaman Adliyesine atandığı belirlenen Zeynep A.'nın bir arkadaşı aracılığıyla 48 yaşındaki Nihat Ç, ile tanışıp aşk yaşamaya başladığı kaydedildi.
ÖNCE ELLERİYLE BOĞMAYA ÇALIŞMIŞ
Zeynep A.'nın savcılıkta verdiği ifadede ise sevgilisi Nihat Ç.'nin sigara içmek için hastane odasından dışarıya çıktığı sırada kızı Zekiye S.'nin ağladığını ve susturamadığını söylediği belirtildi. Boşandığı H.S.'nin aklına gelmesiyle önce elleriyle ardından serum hortumuyla boğmaya çalıştığı kızının nefes alamadığını fark edince doktorlardan yardım istediğini anlatan Zeynep A.'nın ifadesinde pişman olduğunu da söylediği kaydedildi.
KAN ÖRNEĞİ ALINDI
Soruşturma kapsamında tutuklanan Zeynep A. ile sevgilisi Nihat Ç.'nin evlerinde polis tarafından arama yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Zekiye S.'nin de vücudundan olası zehirlenme olup olmadığı için vücudundan kan örneği alındığı ve test yapılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş (2)4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş (2)4 yaşındaki kızını serum hortumuyla boğmuş (2)

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