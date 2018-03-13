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4 yaşındaki Melek, pencereden düşüp öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

BAKICI GÖZALTINDA Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 yaşındaki Melek Beyhan'ın, oturdukları binanın 4'üncü kat penceresinden düşüp ölmesiyle ilgili bakıcısı gözaltına alındı.

4 yaşındaki Melek, pencereden düşüp öldü (2)

BAKICI GÖZALTINDA
Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 yaşındaki Melek Beyhan'ın, oturdukları binanın 4'üncü kat penceresinden düşüp ölmesiyle ilgili bakıcısı gözaltına alındı. İddiaya göre minik Melek, Özbek asıllı bakıcısı A.O. (30) lavaboda olduğu sırada evin penceresinden beton zemine düşüp yaşamını yitirdi. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten gözaltına alınan A.O., yarın adliyeye sevk edilecek.

FOTOĞRAFLI

4 yaşındaki Melek, pencereden düşüp öldü (2)

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