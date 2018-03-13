4 yaşındaki Melek, pencereden düşüp öldü (2)

BAKICI GÖZALTINDA

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 yaşındaki Melek Beyhan'ın, oturdukları binanın 4'üncü kat penceresinden düşüp ölmesiyle ilgili bakıcısı gözaltına alındı. İddiaya göre minik Melek, Özbek asıllı bakıcısı A.O. (30) lavaboda olduğu sırada evin penceresinden beton zemine düşüp yaşamını yitirdi. 'Taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten gözaltına alınan A.O., yarın adliyeye sevk edilecek.

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