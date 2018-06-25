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4 yaşındaki Muhammet Yavuz'u parkta yılan ısırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 13:25 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, ailesiyle geldiği parkta oyun oynayan Muhammet Yavuz Kırmız'ı (4) yılan ısırdı.

4 yaşındaki Muhammet Yavuz'u parkta yılan ısırdı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, ailesiyle geldiği parkta oyun oynayan Muhammet Yavuz Kırmız'ı (4) yılan ısırdı. Sol bacağından ısırılan küçük çocuk, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Karşıya Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte parka gelen Muhammet Yavuz Kırmız, iddiaya göre, oyun oynadığı sırada ağlamaya başladı. Çocuğun yanında yılan gören aile fertleri, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla parka gelen sağlık görevlileri, yılanın, küçük çocuğun sol bacağını ısırdığını belirledi. Muhammet Yavuz Kırmız, ilk müdahalesi parkta yapıldıktan sonra ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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4 yaşındaki Muhammet Yavuz'u parkta yılan ısırdı4 yaşındaki Muhammet Yavuz'u parkta yılan ısırdı

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