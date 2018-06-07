4 yaşındaki Reşit'in kulağındaki işitme cihazı çalındı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde işitme engelli Reşit Polat'ın (4) kulağındaki işitme cihazı çalındı. Emine Polat, pahalı olduğu için cihazı alamadıklarını belirterek, yardım istedi. Olay, önceki gün ilçenin Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Polat ailesinin işitme engelli oğlu Reşit Polat, sokakta oynarken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kulağındaki işitme cihazı çalındı. Emine Polat, oğlunun geçirdiği ameliyat sonrası takılan cihazla duymaya başladığını anlattı. Cihazı satın alacak güçlerinin olmadığını kaydeden Emine Polat, "Ameliyat sonrasında oğluma, bizleri duyabilmesi için bir cihaz taktılar. Cihaz oğluma çok iyi geldi. Artık sesimize alışmaya başlıyordu. Ancak dışarıya çıktığında cihazın kulağında olmadığını gördüm. Bu cihaz oğlum için çok önemli. Pahalı olduğu için alamıyoruz. Bu nedenle yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu.
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Saadet Partili başkan afiş kavgasında yaralandı
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
ABD'de bir kadın bikini çalmakla suçlandı, müşterilerin önünde çırılçıplak soyunmaya zorlandı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum