4 yaşındaki Üzeyir, otelin havuzuna düşerek boğuldu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesine Fransa'dan tatile gelen gurbetçi ailenin oğlu Üzeyir Yılmaz (4), otelin havuzuna düşerek boğuldu.
Fransa'da çalışan Mustafa Yılmaz, ailesiyle tatil için geldiği Kaş ilçesi İslamlar Mahallesi'ndeki bir butik otele yerleşti. Bugün öğle saatlerinde otelin bahçesinde oynayan ailenin oğlu Üzeyir Yılmaz, yüzme havuzuna düştü. Babası tarafından havuzdan çıkarılan Üzeyir için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra Kaş Devlet Hastanesi'ne götürülen Üzeyir, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
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