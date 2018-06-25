4 yıldır aranan cezaevi firarisi kafede yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 4 yıl önce açık cezaevinden firar eden ve hırsızlık ile benzeri suçlardan 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayram E. (30), polis tarafından bir kafede yakalandı.

Bayram E., Türkoğlu Açık Cezaevi'nden 13 Mayıs 2014'te firar edip izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 26 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 23 suç dosyasından da aranan Bayram E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda Bayram E.'nin firar ettikten sonra İstanbul'a kaçtığı ve burada alçı tavan işi yaptığı belirlendi. Şüphelinin izini süren ekipler, Bayram E.'nin kısa bir süre önce Kahramanmaraş'a döndüğünü tespit etti.

Çalışmalar sonunda polis, Bayram E.'yi Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'ndaki bir kafede yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve polislere kendisini farklı bir isimle tanıtan Bayram E., kimlik tespitinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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