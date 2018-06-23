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40 bin liralık bakır kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mahallelerde telekomünikasyon firmasına ait bakır kabloları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

40 bin liralık bakır kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, mahallelerde telekomünikasyon firmasına ait bakır kabloları çaldıkları tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Akçakiraz-Yeşilkuşak Mahallesi'nde telekomünikasyon firmasına ait bakır kabloların çalındığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheli tespit etti. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu şüphelilerden biri, bir kısım kablolarla birlikte olay yerinde yakalandı. Kaçan diğer şüpheli ise bindiği belediye otobüsünde gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ele geçirilen 40 bin lira değerindeki bakır kablolar firma yetkililerine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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