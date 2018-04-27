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40 gün önce evlendiği eşini öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 14:43 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, geçen mart ayında nikah kıydığı eşi Sevil Bektaş'ı (43) başına sert bir cisimle vurup öldürdükten sonra, evin çatı katına çıkan Abdulvahap Bektaş (56), bileklerini kesip, kendini tavandaki kancaya iple asarak yaşamına son verdi.

40 gün önce evlendiği eşini öldürüp, intihar etti

Cihan KAYA / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, geçen mart ayında nikah kıydığı eşi Sevil Bektaş'ı (43) başına sert bir cisimle vurup öldürdükten sonra, evin çatı katına çıkan Abdulvahap Bektaş (56), bileklerini kesip, kendini tavandaki kancaya iple asarak yaşamına son verdi.
Fethiye'de kahvehane işleten Abdulvahap Bektaş ile evhanımı Sevil Bektaş çiftinin ortalıkta görünmemesi üzerine merak eden komşuları, dün saat 19.00 sıralarında, Akarca Mahallesi, 840 Sokak'taki müstakil evlerinin ziline ısrarla basmalarına rağmen kapıyı açan olmadı. Evin balkon penceresinden içeri bakan ancak bir şey göremeyen komşuları, daha sonra camı kırıp içeri girdiklerinde, koridorda Sevil Bektaş'ı kanlar içinde yerde yatarken bulup, durumu 112 Acil Servis ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına sert bir cisimle vurulan Bektaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin evde yaptığı aramada çatı katında da Sevil Bektaş'ın eşi Abdulvahap Bektaş bilekleri kesilmiş ve tavandaki kancaya iple asılı halde ölü bulundu. Abdulvahap Bektaş'ın eşini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.
Üç yıl birlikte yaşadıktan sonra geçen 16 Mart'ta nikah kıyarak evlendikleri öğrenilen Bektaş çiftinin cesetleri, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Çiftin her ikisinin de ikinci evliliği olduğu, Sevil Bektaş'ın ilk evliliğinden olan 2 çocuğunun, olay sırasında evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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40 gün önce evlendiği eşini öldürüp, intihar etti40 gün önce evlendiği eşini öldürüp, intihar etti40 gün önce evlendiği eşini öldürüp, intihar etti40 gün önce evlendiği eşini öldürüp, intihar etti

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