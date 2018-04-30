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40 yıllık eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 13:08 | Son Güncelleme

ÇORUM’da Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil’i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü.

40 yıllık eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil’i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü.
Olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bicil’in gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife Bicil'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Ali Bicil'in ifadesinde, "Tartıştık, kavga ettik. Başına çekiçle vurdum" dediği öğrenildi. Ali Bicil, gözaltına alınırken, Hanife Bicil’in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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40 yıllık eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü40 yıllık eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü40 yıllık eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü

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