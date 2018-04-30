40 yıllık eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da Ali Bicil (64), 40 yıllık eşi Hanife Bicil’i (64) başına çekiçle vurarak öldürdü.
Olay, Çöplü Mahallesi 2. Madam Çıkmazı 5 numaralı evde meydana geldi. Ali Bicil, bu sabah saatlerinde Çarşı Polis Karakolu Amirliği'ne giderek, eşini kafasına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Bicil’in gösterdiği adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yatakta kanlar içinde yatan Hanife Bicil'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Ali Bicil'in ifadesinde, "Tartıştık, kavga ettik. Başına çekiçle vurdum" dediği öğrenildi. Ali Bicil, gözaltına alınırken, Hanife Bicil’in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
ABD Başkanı Trump'tan tehdit gibi sözler: Devleti kapatırım
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Okuyucu Yorumları 0 yorum