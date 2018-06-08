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400 lira için iş arkadaşını öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 10:48 | Son Güncelleme

ÇORUM’da alacak meselesinden çıkan kavgada iş arkadaşı Cengizhan Çakaröz’ü (21) bıçaklayarak öldüren Hamit Bayraktar (50), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

400 lira için iş arkadaşını öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM’da alacak meselesinden çıkan kavgada iş arkadaşı Cengizhan Çakaröz’ü (21) bıçaklayarak öldüren Hamit Bayraktar (50), 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl ağustos ayında Çorum’un Bahabey Çamlığı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Bayraktar, Cengizhan Çakaröz ve Cengiz S., alkol almak üzere çamlık mevkiine gitti. Bir süre alkol alan üç arkadaştan Bayraktar, Çakaröz'den borç verdiği 400 lirasını isteyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hamit Bayraktar, Cengizhan Çakaröz'ü önce kalbinden sonra da karın bölgesinden bıçaklayıp öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
'Adam öldürme' suçundan Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis istemiyle hakkında dava açılan Hamit Bayraktar, dün karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Bayraktar, "Ben bir fabrikada kantin işi ile uğraşıyorum. Cengizhan da orada çalışmaktaydı. Benden veresiye alışveriş yapardı. Bana 400 lira borcu birikmişti. Olay günü ben hal hatır sormak için kendisini aradım. Çamlıkta arkadaşıyla içki içtiğini, hatta bana da içki alıp gelmemi söyledi. Ben de yanlarına gittim. Kıramadım onu, çamlıkta arkadaşı Cengiz S. ile içiyordu. İşten atıldığını falan anlattı. Bende 'Üzülme başka bir iş bulursun' diye söyleyip teselli ettim. Bana Polatlı’ya çalışmaya gideceğini söyledi. 'Bana olan borcun ne olacak?' dedim. O da bana elindeki telefonu göstererek, 'Bu benim telefon 900 lira veriyorlar, telefonu satınca paranı veririm' dedi. Sonra 'Telefonu ben alayım üstünü vereyim' derken aramızda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bana küfürler etmeye başladı. Bana şişe ile saldırdı. Yerdeki bıçağı alıp kendimi savunmak için bıçağı savurdum. Bıçak göğsüne isabet etmiş, o gün oraya çağırıldığım için insani duygularımla gittim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Keşke o gün oraya gitmeseydim. Pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Tutuklu sanık Hamit Bayraktar'a, önce müebbet hapis cezası verildi. Heyet daha sonra bu cezayı indirim uygulayarak 16 yıla düşürdü. Sanığın yargılandığı sürece tutumunu da göz önünde bulunduran mahkeme heyeti Bayraktar'ı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

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