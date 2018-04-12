401 numaralı otel odası cinayeti davasında mütalaa açıklandı

İstanbul’da bir otel odasında, kendini mankenlik ajansı sahibi olarak tanıtarak kadınları istismar ettiği iddia edilen Cüneyt Pala’nın öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Cinayetin ağır haksız tahrik altında işlendiğini kaydeden savcı, sanıklardan Dilek Demir’in 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kendisini manken ajansı sahibi olarak tanıtıp para karşılığında kadınların fotoğrafını çeken ve bu kadınlara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Cüneyt Pala’nın bir otelin 401 nolu odasında, Dilek Demir ve Gülşah Şat adlı iki kadın tarafından öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Dilek Demir ve Gülşah Şat cezaevinden getirilirken avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, dava dosyasına göre sanıklardan Dilek Demir’in ağır haksız tahrik altında cinayeti işlediğini kaydetti. Savcı mütalaasında Demir’in bu nedenle müebbet hapis yerine 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savcılık mütalaasında diğer sanık Gülşah Şat’ın ise yaralama eyleminde bulunduğunu kaydederek bu sanığın ise 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Dilek Demir, “Bir an bile böyle bir şey yapmak istemedim. Ve bunu nasıl kanıtlarsınız bunu bilmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Söz alan diğer sanık Gülşah Şat ise tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, mütalaaya karşın savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.