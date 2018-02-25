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41 yaşındaki şahıs tarlada ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 15:39 | Son Güncelleme

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 41 yaşındaki şahıs tarlada ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi’nde tarlaya giden Mehmet Yatğın’dan (41) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek tarlaya gitti.

41 yaşındaki şahıs tarlada ölü bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 41 yaşındaki şahıs tarlada ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesi Suçatı Mahallesi’nde tarlaya giden Mehmet Yatğın’dan (41) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek tarlaya gitti. Mehmet Yatğın’ı hareketsiz halde yatarken bulan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Yatğın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Yatğın’ın cenazesi, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

41 yaşındaki şahıs tarlada ölü bulundu

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