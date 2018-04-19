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41 yılda 10 bin 69 parça tarihi eseri müzeye kazandırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli Mustafa Aydın (72), 41 yıldır topladığı 10 bin 69 parça tarihi eseri müzeye teslim etti.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, emekli Mustafa Aydın (72), 41 yıldır topladığı 10 bin 69 parça tarihi eseri müzeye teslim etti. İslahiye'de uzun yıllar saat tamirciliği yapıp emekli olan Mustafa Aydın, merak sardığı tarihi eserleri toplamaya başladı. İlk eseri, 1977 yılında bulup, kötü niyetli kişilerin eline geçmesine engel olmak için Gaziantep Müzesi'ne teslim eden Aydın, o günden bu yana vatandaşlardan temin ettiği tarihi eserleri, yetkililere götürüyor. Bazı eserleri para ödeyerek aldığını belirten Aydın, 41 yılda 10 bin 69 parça tarihi eseri müzeye teslim ettiğini söyledi. Tarihi eserlerin müzelerde olması gerektiğini belirten Mustafa Aydın, "Bu eserler devletimizin, milletimizin ortak malı. Eserlerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini önlemek yalnızca polisin ve jandarmanın görevi olmamalı. Topladığım eserleri Kaymakamlık onayıyla Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ne götürüyorum. Müze yönetimi, eserin değerini belirleyip ödemede bulunuyor. Eserlerin emin ellerde korumaya alındığını bilmek, yapılan ödemeden çok daha önemli. Ben tarihi eserler yurt dışına çıkmasın diye sahip çıkıyorum. Şu an elimde Kaymakamlık tarafından kayıt altına alınmış Bizans Dönemi'ne ait vazo, tabak, haç, bir tarafı Meryem Ana, bir tarafı İsa Aleyhisselam heykeli, aslan heykeli, Roma Konstantin bakırı ve kanadını açmış kuş heykelinden oluşan 14 parça tarihi eseri, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'ne teslim edeceğim. 1977 yılından bu yana 41 yılda müzeye teslim ettiği tarihi eser sayısı ise 10 bin 69" diye konuştu.

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