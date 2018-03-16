Mersin’in Bozyazı ilçesinde 43 günlük bebek yatağında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi’nde annesi tarafından emzirildikten sonra yatağına yatırılan 43 günlük bebek H.O.’nun, bir süre sonra nefes almadığı fark edildi. Ailenin ihbarı ile ambulansla Bozyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kız çocuğunun öldüğü belirlendi. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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