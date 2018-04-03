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44 bin TL’lik inşaat malzemesi çalan 6 kişi Kocaeli’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:43 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ve Gebze ilçelerinde 9 bin 600 TL’lik inşaat malzemesi ve 35 bin TL değerinde 10 adet jenaratör çalan 6 kişi, polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre 1 Mart’ta Gebze İstasyon Mahallesi 1456.

Kocaeli’nin Derince ve Gebze ilçelerinde 9 bin 600 TL’lik inşaat malzemesi ve 35 bin TL değerinde 10 adet jenaratör çalan 6 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre 1 Mart’ta Gebze İstasyon Mahallesi 1456. Sokak’ta bulun bir iş yerinden 35 bin TL değerinde 10 adet jeneratör ve 2 Mart akşamı ise Derince’deki bir inşaattan 9 bin 600 TL değerinde inşaat malzemesi çalındı. Müştekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri teknik ve fizik takip başlattı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren Y.T.(33), B.T.(25), E.U. (32), M.T.(26), M.Y.(26) ve H.T.(18) isimli şahısların Gebze’de oldukları tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonu esnasında kaçma girişiminde bulunan ve bir ekip otosuna çarparak zarar veren 6 şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan H.T.’nin hırsızlık suçundan aramasının olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi, sabah saatlerinde ardından adliyeye sevk edildi.

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