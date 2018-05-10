45 yıldır Trabzon hasır bileziği örüyor

El sanatları, altın gümüş işleme ve kazaziye sanatları açısından özel bir öneme sahip olan kentte, 4 bin yıllık tarihi geçmişi bulunan Trabzon hasır bileziği geleneği sürüyor. Kuyumculuk mesleğinde makineye girmemiş el sanatlarından biri olarak gösterilen ve külçe ile hurda altının eritilerek tel haline dönüştürülmesiyle yapılan takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzükten oluşan 'Trabzon hasırı' dünyada birçok ülkeye de ihraç ediliyor. Kent genelinde birçok mahallede ve sokakta hasır işlemeciliği yapan kadınlar da, teslim aldıkları altın telleri, gerdanlık ve bileklik şeklinde dokuyarak kuyumculara teslim ediyor. El emeğinden geçen hasırlar daha sonra işlenip son hali verilerek kuyumcu dükkanlarındaki vitrinlerde yerini alıyor.

‘MESLEĞİMİ SEVİYORUM’

Bölgede bazı kadınlar hasır örücülüğü yaparak aile ekonomilerine katkı sağlarken, 45 yıldır bu işi yapan Zeliha Oğuz da tek başına kaldığı evinde meslek haline getirdiği örücülük kültürünü yaşatıyor. Mesleğini sevdiğini anlatan Zeliha Oğuz, ilerlemiş yaşın rağmen azmi ve başarısıyla da dikkati çekiyor. Örücülüğün kendisine can yoldaşı olduğunu belirten Oğuz, “Bu meslek bana bir can yoldaşı, meşgale oldu. Bu yaşıma rağmen bu işle uğraşıyorum ve eğleniyorum. Gözüm gördüğü sürece de hasır öreceğim. Mesleğimi seviyorum pes etmeyeceğim" dedi.

‘BU MESLEĞİ TAVSİYE EDİYORUM’

Hasır örücülüğüne kimi zamanlar ara verdiğini de hatırlatan Oğuz, “Eşimi kaybettikten sonra yalnız kalınca sıkıldım ama yine örmeye başladım. Gözümde küçük problemler var. Ameliyat olmam gerekiyor. Ev hanımlarına ve gençlere bu mesleği tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka yapın, evinize katkıda bulunursunuz. Parası iyi değildir ama çok güzel bir meslektir. Haftada 90-100 lira kazancım oluyor. Zahmetine göre emeğimizin karşılığını alamıyoruz” diye konuştu.

