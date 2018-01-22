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'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

YAŞAM HABERLERİ | 22.01.2018 06:20 | Son Güncelleme 1 saat önce

İnternette tanıştığı Y.S.'yi zorla öpmeye çalışan, itiraz karşısında ise "46'lık raporum var" diyerek zorlayan yarış atı antrenörü Hacı S. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'46'lık raporum var' diyerek taciz etti!

Olay, iki yıl önce 5 Haziran'da Bakırköy'de bir süitte meydana geldi. İddiaya göre; Hacı S. burada Y.S.'yi öpmeye çalıştı. Kadın direndi. Sinirlenen zanlı ise "Bana bak, benim cinlerimi tepeme çıkarma, bağırmakla bir şey yapamazsın. Benim 46'lık raporum var" diyerek bağırdı. Hacı S., kadını zorla banyoya götürerek kafasını suyun altına soktu.

Para ve banka kartlarının yanı sıra pasaport, Finlandiya kimliği ve ehliyetinin de çalındığını ileri süren Y.S., savcılığa giderek şikâyette bulundu.

Soruşturmanın ardından birçok suçtan sabıkası bulunan zanlı hakkında "Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık" suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
taciz Bakırköy

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