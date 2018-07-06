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48 ilde FETÖ operasyonu: 271 askere gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 09:33 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü bünyesindeki mahrem imamlarla ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı.

Özden ATİK-Çağatay KENARLI-İstanbul,(DHA)
FETULLAHÇI Terör Örgütü bünyesindeki mahrem imamlarla ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen çoğu muvazzaf 271 asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri sabah saatlerinde 48 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen askerin bir kısmının açığa alındığı, bir kısmının ise görevde olduğu belirlendi. TEM ekiplerinin yaptığı operasyonun çeşitli illerde devam ettiği öğrenildi.

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