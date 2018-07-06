- 48 ilde FETÖ operasyonu: 271 askere gözaltı kararı

Özden ATİK / İstanbul,(DHA)

FETTULLAHÇI Terör Örgütü bünyesindeki mahrem imamlarla ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde operasyon başlatıldı. İstanbul GATA yapılanmasına sızdırılmış ankesörlü hatlarla irtibatları tespit edilen tamamı tabip sınıfından 7 şüpheli ve biri emekli hava tuğgeneralin de gözaltı listesinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bu sabah 48 ilde operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 120'sinin darbe girişimi öncesinde askeri öğrenci, 29'unun çeşitli nedenlerle TSK'dan ilişiği kesilen ve 122'sinin de muvazzaf asker olduğu kaydedildi. Gözaltı kararına ilişkin detaylara göre, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasının "mahrem hizmetler" olarak isimlendirildiği belirtildi. Söz konusu yapılanmada gizliliğe azami derecede riayet edildiği, örgüt mensubu askerlerle ve bu askerlerin sözde sorumluları olan öğretmen, müdür, müdür yardımcısı şahıslar arasında deşifre olmayı engellemek maksadıyla farklı bir iletişim modeli kullanıldığı anlatıldı.

"BYLOCK'TAN UZAK DURMUŞLAR"

Bu nedenle örgütün haberleşme programı "Bylock" tan uzak durdukları, 212 bin 319 muvvazzaf personelden 3 bin 61'nin Bylock kullanıcısı olduğu anlaşıldığı, Bylock kullandığı tespit edilen asker sayısının TSK içerisine sızdırılan örgüt üyesine göre çok az olmasının bu durumu açıkça gösterdiği ifade edildi. Soruşturmada, terör örgütünün darbe girişiminde nispeten çok az üyesinin kullandığı, terör örgütüne yönelik bilinen Bylock, Bank Asya hesap açma/artırma gibi kriterleri taşımayan diğer mensuplarını ikinci bir darbe girişiminde veya örgütsel başka bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiğinin değerlendirildiği kaydedildi. HER KUVVETTEN YÜZDE 10'U İHRAÇ EDİLMİŞ

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleriyle Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından gelen soruşturma kapsamında 24 Mart 2017 tarihli cevabi yazılara göre her kuvvette görev yapan rütbelilerden en fazla yüzde 10'unun ihraç edildiği veya görevden uzaklaştırıldığı anlatıldı. Hava Kuvvetlerindeki bin 505 yüzbaşıdan 136'sının, 7 bin 978 Astsubay Kıdemli Başçavuşundan 129'unun, Deniz Kuvvetlerinde 738 Albay'dan 86'sının, Kara Kuvvetlerinde ise 3 bin 672 Albay'dan 386'sının bu kapsamda olduğu belirtildi.