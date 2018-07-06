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48 ildeki FETÖ operasyonunda 102 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 14:13 | Son Güncelleme

FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ) bünyesindeki mahrem imamlarla ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde düzenlenen operasyonda 102 kişi gözaltına alındı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla İstanbul'da bulunan 4 ankesörlü telefonla irtibat kurdukları tespit edilen 3 Albay, 11 Binbaşı, 10 Yüzbaşı, 14 Üstteğmen, 16 Teğmen, 82 Astsubay ve 120 Askeri öğrenci, 15 sivil olmak üzere toplam 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Çağatay KENARLI-İSTANBUL,(DHA)
FETULLAHÇI Terör Örgütü(FETÖ) bünyesindeki mahrem imamlarla ankesorlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları tespit edilen 271 askere yönelik 48 ilde düzenlenen operasyonda 102 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla İstanbul'da bulunan 4 ankesörlü telefonla irtibat kurdukları tespit edilen 3 Albay, 11 Binbaşı, 10 Yüzbaşı, 14 Üstteğmen, 16 Teğmen, 82 Astsubay ve 120 Askeri öğrenci, 15 sivil olmak üzere toplam 271 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri sabah saatlerinde 48 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen askerlerin bir kısmının açığa alındığı, bir kısmının ise görevde olduğu belirlenenmişti.

102 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan operasyonlarda şüphelilerden 102'si yakalanarak gözaltına alındı. TEM ekiplerinin 169 kişiyi yakalaması için çalışmaları devam ediyor.

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