HABER

4'üncü kat balkonundan atlayarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 09:21 | Son Güncelleme

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da annesiyle birlikte yaşayan Hakan D. (44), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64013 Sokak'ta meydana geldi. Annesi Nezahat D. (70) ile birlikte yaşayan ve psikolojik tedavi gören Hakan D., sabaha karşı 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan aşağı atladı. Yoldan geçen bir kişi, yerde yatan Hakan D.'yi fark edip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakahn D.'nin öldüğü saptandı.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hakan D. cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

Kediciği Adnan Oktar'ın Adli Sicil Belgesini yayınladı

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

16 yaş üstü araca hurda indirimi geliyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Ankara’da, vergi dairesindeki patlamaya ilişkin detaylar ortaya çıktı

Evsiz adamı yemeğe davet etti, gerçeği kağıt parçasından öğrendi

Evsiz adamı yemeğe davet etti, gerçeği kağıt parçasından öğrendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

100 metre tırmandı yine ehliyeti kaptırdı

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Alkollü sürücünün ehliyetine 2050 yılına kadar el konuldu

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Sosyal medyada korkunç tuzak! Çıplak fotoğraflar göndererek kandırmaya çalıştı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Hastanede 'Pembe Kod' alarmı! Kapılar kapatıldı, anında yakalandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Yaşlı kadın 17 bıçak darbesiyle öldürüldü, tecavüz bulgusuna rastlandı

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

Şişli'de kaza: Yerde yatan kardeşine sarılıp yardım bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.