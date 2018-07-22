4'üncü katın balkonunda düşen Sena bebek ağır yaralandı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, oyun oynarken 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Sena Orhan, ağır yaralandı.
Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Taner ile Nurcan Orhan çiftinin 1 yaşındaki kızları Sena, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynamaya başladı. Annesinin mutfaktayken balkon demirlerinin arasından geçen Sena bebek, beton zemine düştü. Yaralanan minik Sena, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Sena bebek, buradaki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
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