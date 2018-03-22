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4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 10:21 | Son Güncelleme

KONYA'da 4'üncü katın penceresinden düşen Naşire Kabadayı (64), yaşamını yitirdi.

4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 4'üncü katın penceresinden düşen Naşire Kabadayı (64), yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 08.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Naşire Kabadayı, evinin penceresinden beton zemine düştü. Dışarıda oynayan çocuklar, Kabadayı'nın düştüğünü görüp, yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kabadayı'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Cesedi, otopsi için morga kaldırılan Kabadayı’nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü4'üncü katın penceresinden düşen kadın öldü

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