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4'üncü kattan atlayan kadın, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, oturduğu 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan Dudu Ö.

4'üncü kattan atlayan kadın, ağır yaralandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, oturduğu 4'üncü kattaki evinin penceresinden atlayan Dudu Ö. (35), ağır yaralandı.
Olay, saat 10.00 sularında merkez Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi Sayer Sokak'taki Akademi Apartmanı'nda meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte yaşayan Dudu Ö., oturdukları 15 katlı aparmanın 4'üncü kat dairesinde yalnız başınayken pencereye çıktı. Dudu Ö.'yü fark eden çevre sakinleri, kadını ikna etmeye çalıştı. Ancak Dudu Ö., kendisini boşluğa bıraktı.
Ağır yaralanan Dudu Ö. çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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