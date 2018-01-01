HABER

4'üncü kattan düşen lise öğrencisi öldü

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 19:57 | Son Güncelleme 9 saat önce

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4'üncü kattan düşen lise öğrencisi 17 yaşındaki Yağız Küçük, kaldırılığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Basın Sitesi Mahallesi 174 sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yılbaşını kutlayan Yağız Küçük fenalaşınca, hava almak için 4'üncü kattaki dairenin penceresini açtı. Dengesini kaybeden Küçük, boşluğa düştü. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Küçük'ü ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Günün transfer iddiaları (1 Ocak 2018))

Günün transfer iddiaları (1 Ocak 2018))

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı!

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı!

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Tarihin en pahalı 30 transferi

Tarihin en pahalı 30 transferi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak’ta doktor bıçakla dehşet saçtı: 3 polis yaralı

Zonguldak’ta doktor bıçakla dehşet saçtı: 3 polis yaralı

2018'in ilk bebeklerindendi... Cami avlusuna terk edildi

2018'in ilk bebeklerindendi... Cami avlusuna terk edildi

'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak

'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak

Köpeği rahatsızlanınca 7 kilometre sırtında taşıdı

Köpeği rahatsızlanınca 7 kilometre sırtında taşıdı

Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi

Herkes bu Türk'ü konuşuyor! Uzaya kebap gönderdi

Ocak ayında yeni yılın ilk deniz keyfi!

Ocak ayında yeni yılın ilk deniz keyfi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.