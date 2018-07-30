4'üncü kattan düşen Sena bebek, taburcu edildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 21 Temmuz'da oyun oynarken 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralanan Sena Orhan (1), tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Olay, 21 Temmuz Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında, Anafartalar Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Taner ile Nurcan Orhan çiftinin kızları Sena, 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oyun oynamaya başladı. Annesi mutfaktayken balkonun demir korkuluklarının arasından geçen Sena, beton zemine düştü. Yaralanan Sena, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Sena, buradaki müdahalenin ardından İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanedeki tedavi süreci tamamlanan Sena Orhan, taburcu edildi. Sena'nın dayısı Serdar Özuysal, "Sena bebeğimizin tedavisi başarıyla tamamlandı. Cuma günü, İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Bugün de bebeğimiz bacağındaki ve kalçasındaki kırık nedeniyle pediatri ve ortopedi servisine kontrole gitti. Sağlık durumu iyi, şu anda korkulacak hiçbir şey yok. Sadece bu kırıkları nedeniyle periyodik olarak kontrollere gidip gelecek" dedi.
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