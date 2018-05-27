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4'üncü kattan düşen Suriyeli bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriyeli 1 yaşındaki Muhammed Avvuş hayatını kaybetti.

KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen Suriyeli 1 yaşındaki Muhammed Avvuş hayatını kaybetti.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan Suriyeli Avvuş ailenin bebekleri Muhammed, balkonda oynarken dengesini kaybedip düştü. Muhammed Avvuş, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan minik Muhammed, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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