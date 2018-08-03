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4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı, belindeki kemerden yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıkıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyen Osman G.

4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı, belindeki kemerden yakalandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, oturduğu 4'üncü kattaki dairenin balkonuna çıkıp, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyleyen Osman G. (34), kendisini boşluğa bıraktığı anda kemerinden çeken polis tarafından yakalanarak kurtarıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, ilçeye bağlı Eskihisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Osman G., dairenin balkonuna çıkarak, intihar edeceğini söyledi. Elinde bıçak bulunan Osman G.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, balkonun altına güvenlik çadırı açarken, polis de Osman G.'yi intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Daireye giren polislere küfreden Osman G., balkon korkuluklarını aşarak, kendisini aşağı sarkıttı. Osman G., kendisini bıraktığı sırada, polis memuru tarafından belindeki kemerden yakalandı. Elindeki bıçak alınan ve diğer polislerin de tutmasıyla bir süre balkonda asılı kalan Osman G., itfaiyenin merdiven aracıyla balkona çıkan diğer ekiplerin yardımıyla yukarı çekildi. Balkona çıkarılan Osman G.'nin, şizofreni olduğu ve eşinden ayrıldığı belirtildi. Osman G., sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı, belindeki kemerden yakalandı4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı, belindeki kemerden yakalandı4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı, belindeki kemerden yakalandı4'üncü kattan kendisini boşluğa bıraktı, belindeki kemerden yakalandı

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