4'üncü kattan ölüme atladı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ailesiyle oturan İbrahim Tarkan Ö. (46), 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi 732 Sokak'ta meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşanan ve ailesiyle birlikte oturan İbrahim Tarkan Ö., 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan atladı. Yoldan geçenler bahçede kan içinde yatan kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ö.'nün öldüğü belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İbrahim Tarkan Ö.'nün 18 yaşında bir oğlu olduğu kaydedildi.
FOTOĞRAFLI
Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama
CHP’li Özel’den Erdoğan'a flaş çağrı
Yatak odası görüntülerini arkadaşlarına izleten sevgilisinin cinsel organını kesti!
Meral Akşener: Çatı aday olmam!
Meral Akşener'e tuzak mı kuruluyor?
Yeğeninin kocasıyla kaçtı!
Kanadalı turisti Amazon’da yerliler linç etti! İnanılmaz görüntüler
Kütahya'da ilginç olay! Evlendikten bir gün sonra kayboldu
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Dünyanın en çok satan spor otomobili belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum