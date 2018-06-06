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4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen Gülfidan'ın tedavisi sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 18:52 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan Gülfidan Oğuz'un (2), hastanedeki tedavisi sürerken, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan park halindeki otomobilin üzerine düşerek yaralanan Gülfidan Oğuz'un (2), hastanedeki tedavisi sürerken, genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gülfidan'ın bir gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenilirken, düşme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Turgut Reis Mahallesinde yaşayan Mustafa ile Hatice Oğuz çiftinin 5 çocuğunun en küçüğü Gülfidan, 4 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybetti. Küçük kız, park halindeki otomobilin bagajının üzerine düştü. Yaralanan Gülfidan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen küçük kızın düşme anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren ve genel sağlık durumu iyi olan küçük Gülfidan'ın bir gün daha gözlem altında tutulacağı öğrenildi. Balkondan otomobilin üzerine düşen kızının sağlık durumunun iyi olmasının en büyük tesellileri olduğunu anlatan baba Mustafa Oğuz, “İftar alışverişi için dışarıdayken kızım aradı ve kardeşinin balkondan düştüğünü söyledi. Koşarak geldiğimde kızımın otomobilin üzerine düştüğünü öğrendim. Sağlık ekipleri hemen geldi ve hastaneye getirdik. Doktorlar durumunun iyi olduğunu söylüyor. Kızımın otomobilin üzerine düşmesi ve kurtulması en büyük tesellimiz" dedi. Hastanede kızının yanında refakatçi olarak kalan anne Hatice Oğuz ise olay sırasında odada olduğunu belirterek, "Gürültü duyunca Gülfidan'ın düştüğünü gördük. Hemen hastaneye getirdik ve şu an durumu iyi" dedi.

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